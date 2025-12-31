¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BE:FIRST¤¬¡¢12·î30Æü¡¢TBS¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£ ¢£BE:FIRST¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤â¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª ¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡È¥Á¥ãー¥Áー¡É¤Ê¶Á¤­¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È²ÎÀ¼