¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)Á°²óÂç²ñ¤ÏÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤ËÄÀ¤à¤â¡¢ÉüÏ©¤Ç5»þ´Ö20Ê¬50ÉÃ¤Î¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø¡£ÄÌ»»8ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£1967Ç¯¤ÎÂè43²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢60Ç¯Ï¢Â³60²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ£¿§¤Îë§¤ò¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¶è´Ö¤ÎÂç³Øµ­Ï¿¤Ë¤Ï¡¢1¶è¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¤ä2¶èÅÄß·Î÷Áª¼ê¡¢4¶èÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê¤Ê¤É¡¢2023Ç¯¤Ë3