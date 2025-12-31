Image: Gizmodo US ¤µ¤¢¡¢º×¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î40Ç¯°Ê¾å¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥ó¥¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¡¢¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤¬ÅÁÅý¤òÊ¤¤½¤¦¤È²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê1Âæ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï