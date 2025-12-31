Ç¯Ëö¤Ï²¿¤«¤ÈË»¤·¤Ê¤¤»þ´ü¡£»Å»ö¤ä²È¤Î¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Í¾Íµ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ç¤âÍ¥¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ »Å»öÇ¼¤á¤ÎÆü¤ËË¬¤ì¤¿¸Â³¦ »ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤¬ÈËË»´ü¡£Âç³¢Æü¤¬¶áÉÕ¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆË»¤·¤µ¤ÏÁý¤·¡¢¿´¤â¹Ó¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ºòÇ¯¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¤·¤¿¡£ ¤è¤¦¤ä¤¯·Þ