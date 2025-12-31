¤³¤È¤·»³³ÙÁøÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¡¢´ôÉì¸©·Ù¤ÏÇ¯±Û¤·¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³³ÙÁøÆñÁê¼¡¤°ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ Ç¯±Û¤·¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤± À¾Êæ¹â³Ù¤Ë¤Ï1·î2Æü¤Þ¤Ç»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ÎÂâ°÷¤é4¿Í¤¬Ãóºß ´ôÉì ´ôÉì¸©·Ù¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç3Æü´Ö¡¢À¾Êæ¹â³Ù¤Î»³Áñ¤Ë»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ÎÂâ°÷¤é4¿Í¤òÃóºß¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Àè½µÅÚÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì¸©·Ù¤ä¸©¤ÎËÉºÒ²Ý¤¬ÅÐ»³¼Ô¤ËÁøÆñ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³