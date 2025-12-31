¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¹­Êó¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¡×¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤Î°ÛÆ°¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²ó¤«¤é¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÞÀî¿¿°ìÏ¯¹­Êó¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Áª¼ê¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¹­Êó¡¦³ÞÀî¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î°¦ÆÉ»æ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹