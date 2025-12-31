º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£NHK¤Ç¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤êÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤âÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆÃÈÖ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¥Ó¥ë¤Î´Ö¤òÈô¤Ó°Ü¤ë¾¾Ê¿·ò¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ò¥í¥ß¤ÎÂç³¢Æü¥ê¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê¸å6¡§00¡Á11¡§30¡Ë¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û27¿Í¤Î¹ë²Ú½õ¤Ã¿Í¤ÈÂæÉ÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¶µ¼¼¥ê¥Û¡¼¥à¢¦²£»³Íµ¤¬ÅÚÉ¶50¥È¥óÅÚ¸Ç¤á¢¦timelesz¤¬È¯Ë¤¥¹¥Á¥í¡¼¥ëÊÉ¤ÈÊ³Æ®¢¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õº´Æ£