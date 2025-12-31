´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Å¿É¤¤¹á¤ê¤ÎÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¤¹¤­¾Æ¤­¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¡¢¤ªÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÚ¾®´Ö¤òµí¾®´ÖÆù¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤éÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¹¤­¾Æ¤­¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó558kcal¡¿1¿ÍÊ¬¥³¥¦