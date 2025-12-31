¿©ÉÊ¤ÎÂÞ¤ò²¾»ß¤á¤·¤¿¤ê¡¢ÆüÉÕ¤ò¥á¥â¤·¤ÆÅ½¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Çí¤¬¤ì¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥­¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡×¡£110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¥­¥Ã¥Á¥óÆÃÍ­¤Î´Ä¶­¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÅ½¤êÉÕ¤¯¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥­¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTAPETTA¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢15mm¡ß3m¡Ë²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§