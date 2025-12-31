¤­¤ç¤¦31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤È»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÀã¤ä±«¤¬»Ä¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­Àã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤Æ½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤¢¤¹¤È¤â¤Ë¤¯¤â¤ê¤ä±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤­¤ç¤¦Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ²¼ÁØ