¤µ¤¢¥Þ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯Ëö¤Î³Ú¤·¤¤´ë²è¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤ÎÅß¤âanan¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡¢³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤ÖÂè16²ó¤ÎÂç¾Þ¤Ï¡¢¤µ¤Î¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¿¤À¤ÎÈÓ¥Õ¥ì¡Ê¥á¥Õ¥ì¡Ë¤Ç¤¹¡Ù¡£Âç¾Þ¤Ï°Û¿§¤Î¿©¤ÙÊª¥Þ¥ó¥¬¡£¤³¤ó¤Ê´Ø·¸¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤½µ1²óÄøÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä´Ø·¸À­¤ËÇº¤à»þÂå¤Î¡È¿·¤·¤¤¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Þ¥ó¥¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î³Ú¤·¤¤´ë²è¡Öanan¥Þ¥ó