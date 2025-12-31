【新華社重慶12月31日】中国西部から広西チワン族自治区の北部湾などを経由して世界各地につながる国際物流ルート「西部陸海新ルート」の広西・防城港−重慶・綦江（きこう）間を結ぶ貨物列車の第1便が29日、重慶市の綦江北駅に到着した。列車は広西チワン族自治区防城港市の東湾物流園区コンテナ取扱駅から出発し、港湾と鉄道、工場を結ぶ直通輸送モデルを採用することで、物流効率の向上と輸送コストの削減を実