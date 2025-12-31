»¶Êâ¤¹¤ë¥ê¡¼¥ê¡¼¡£¡Ê£±£²·î£²£°Æü»£±Æ¡¢À®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿£Ð£á£î£ä£á£³£¶£µÄó¶¡¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼²éÎµ¿À¼ùÄÚ´ðÃÏ¤Ç¡¢Íº¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¥ê¡¼¥ê¡¼¡ÊÎÏÎÏ¡¢Ãæ¹ñÌ¾¡ÖÈæÎÏ¡×¡Ë¤¬ÉßÃÏÆâ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥ê¡¼¤Ï2023Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤«¤éÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê¹á¹á¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢Íâ24Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£