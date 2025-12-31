¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤òÇä¤Ã¤ÆÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÇÊ¬¤±¤¿¤¤¡×¡ÄÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇäµÑ¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÁêÂ³¿Í¡Ê½êºßÉÔÌÀÁêÂ³¿Í¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¼êÂ³¤­¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¾ð¤ÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¡¦º´ÇìÃÎºÈ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤Î½êºß¤¬ÉÔÌÀ¡×¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î»ØÅ¦¤ËËü»öµÙ¤¹!?ÁêÂ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼Â²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤ÇÊ¬¤±¤ë¡×