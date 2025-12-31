¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÅý·×³Ø¤òÍÑ¤¤¤¿Àê½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿ôÈë½Ñ¤È¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¡×¤äÉ÷¿å¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯¤Ï¡Ö1¡×¤ÎÇ¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö1¡×¤ÎÇ¯¤È¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È±¿µ¤¤ò¤è¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¿å¤Ç¤â