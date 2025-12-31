µ­¼Ô¤Ï30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Âè35²ó¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂîµåÏ¢ÌÁ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊITTF-ATTU Asian Cup¡Ë¤¬2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Î¸Þ¸»²ÏÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂîµå¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¿¼¥»¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²¦Á¿¶Ö¡ÊÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë¤È²¦ÒØ碰¡Ê½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡ÖÜ¿¾ë¡×¡Ê¥ä¥·¥Ä