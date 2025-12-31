¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë12·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´ÉôÅÇ¤­½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹SP¡×¡£Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(¥ª¥¢¥·¥º)¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¡ÅÄËãµ®(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¡¢¥¤¥ï¥¯¥é(³¿Äâ)¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¤¢¤Î¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎËÜ²»¤òÅÇ¤­½Ð¤¹¡ª¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ä¤¹»Ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡ª¡©Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤â¹¥¤­¡×2025Ç¯ºÇ¸å¤Ï¡¢¼ãÎÓ