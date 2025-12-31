Ê¡²¬¸©·ÙÁáÎÉ½ð¤Ï31Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è½ì2ÃúÌÜ9ÈÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿ÃË¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20Âå¤Ç¿ÈÄ¹170¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡£º°¿§¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡¢¹õ¿§·Ï¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ±ï´ã¶À¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£