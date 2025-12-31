ÉÍ¾¾»Ô¤Ç12·î15Æü¡¢¡ØÌÚÈÔÄ®¡Ê¤³¤Ó¤­¡¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¤Î±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤µ¤ä¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿ËÜ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»Ë¼Â¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¤¬¹Ö±é ¡ÖÀÅ²¬¤Ï»ËÀ×¤À¤é¤±¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¸ì¤ë ¡ÖÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷21À¤µª¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸©Æâ¤ò¼èºà¤·¤¿¥¨¥Ô