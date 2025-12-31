ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤ÏJNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¶µ°é¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤ÈÍí¤á¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò ÅÔÃÎ»ö¡Ö¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ÎÀ¤Âå¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÎIT¤Ë¤È¤Æ¤â¿ÆÏÂÀ­¤Î¤¢¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·×²è¤ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤è¤¤¶µ°é¤¬¤¦¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ï½ÅÍ×¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î0ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê·î5