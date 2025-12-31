¤­¤ç¤¦31Æü¤ÏÂç¤ß¤½¤«¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Çã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤Õ¤¯Ê¡¡¦¹ÓÅÄËÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£ 31Æü¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«Å¹»þ´Ö¤ò¤ª¤è¤½3»þ´ÖÁá¤á¤Æ¸áÁ°8»þ¤«¤éÅ¹¤Î³°¤Î²¾Àß¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÇ¯±Û¤·¤½¤ÐÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ Ä«Áá¤¯¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏºÙ¤¯Ä¹¤¤ÌÍ¤ÇÄ¹¼÷¤ä²ÈÂ²±ßËþ¤ò´ê¤ª¤¦¤ÈÀÐ±±¤Ç¤Ò¤«¤ì¤¿¤½¤Ð¤òÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹ØÆþµÒ¡Ë ¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÇã¤ª¤¦¤È¡¢ÁÄÊì¤Ë