¡ÒÄ»±©Î®¡Ó¼«Âð¤Ç¤Ç¤­¤ëºÇ¶¯¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëÎÁÍý¤Îµ»½Ñ¡Ö¤¿¤À¤Î¾Æ¤­µû¤ò¹âµé¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡× ¾Æ¤­µû¤¬¹âµé¤Ê°ì»®¤ËÊÑ¤ï¤ë µûÎÁÍý¤ÎÂåÉ½¤È¤â¸À¤¨¤ë¾Æ¤­µû¡£¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤­¶ñ¹ç¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤º¤Ï½àÈ÷¡£µû¾Æ¤­¥°¥ê¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÖÉôÊ¬¤Ë¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤òÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢µû¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤­¤ËÌÖ¤Ë¿È¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿µû¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î