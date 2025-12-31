Àµ·î´¨ÇÈ¤¬½±Íè¡£1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2Æü(¶â)¤ÏJPCZ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4Æü(Æü)°Ê¹ß¤âËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àµ·î´¨ÇÈ¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Î¶²¤ìÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀÑÀã¤«1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï