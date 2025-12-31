3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ä¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÊüÁ÷Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ËMrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡½¡½2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È