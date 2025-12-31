º£Ç¯(2025Ç¯)¤Î12·î(1Æü¸áÁ°11»þ¡Á31Æü¸áÁ°11»þ)¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ãæ¤Ç¤â8Æü23»þ15Ê¬º¢¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤âÌýÃÇ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯Á°¤Î2024Ç¯¸µÆü¤Ë¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤âÈ¯À¸¡£ÆÍÁ³¤ÎÂç¤­¤ÊÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³°ì¤«·î¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬27²óÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤âº£Ç¯(2025Ç¯)¤Î12·î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³°ì¤«·î(1Æü¸áÁ°11»þ¡Á31Æü¸áÁ°11»þ)¤Ç¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤Ï200