µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤«¤Èµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö±óÎ¸¤»¤ººÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤­¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«Çº¤à¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡ÖºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ª²Ç¤µ¤ó¡©¡ÖÇ¯Ëö¤ËµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£µÁÊì¤«¤é¡ØºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¼êÅÁ¤¤¤â¤»¤ººÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âæ½ê¤ò¾¡¼ê¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ø¤Þ¤¡¡£