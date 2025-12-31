¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð(28ºÐ)¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤ÎD.C.¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹õÀî¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤«¤é´ØÀ¾Âç¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËGÂçºå¤ØÀµ¼°²ÃÆþ¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥¯¥é