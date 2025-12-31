MLB¸ø¼°¤ÎÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥È¥­¥ã¥¹¥È¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ11Ç¯ÌÜ¡£¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤¬Ç¯¡¹ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.0¥­¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£Åêµå²òÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿08Ç¯¤Î91.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.8¥­¥í¡Ë¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«17Ç¯¤Ç2.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó4.2¥­¥í¡Ë¤â¾å¾º¤·²áµîºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£µå¼ï³ä¹ç¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«