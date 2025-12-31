Âç¤ß¤½¤«¤Îº£Ìë¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£·ÝÇ½µ­¼Ô£±Ç¯ÌÜ¤Î»ä¤Ï¡¢£²£¸¡Á£³£°Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¼èºà½éÆü¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹âÍÈ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¾ï¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¿ô¤âµ¬³Ê³°¡£ËÄÂç¤Ê¿Í¿ô¤¬ËÜÈÖ¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Ëü´¶¤Î»×¤¤¤Ç´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¸µ¹â¹»µå»ù¤Î»ä¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ê¤ó¤À¡×¤È