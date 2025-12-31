¡Ò¡Ö¤½¤í¤½¤í¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡Ä·ëÀ®25Ç¯¡¦Perfume¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÊ¬´ôÅÀ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯Perfume¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£ºòÇ¯¡¢·ëÀ®25Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢11·î¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Öµã