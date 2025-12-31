·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é¤­¤Î¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ä¹Ã²ì»Ô¤Ê¤É5¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ11Å¹ÊÞ¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¶â¸Ë¤ä¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½170Ëü±ß¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹¤âÌµ¿Í¤Ç¡¢Èâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿2¿ÍÁÈ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£