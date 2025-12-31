¡Ò¹ÈÇò¤ÇÆÍÁ³¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀë¸À¡É¢ªËÌÅç»°Ïº¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¿å¤òº¹¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤â¡ÄÂçÅçÍ¥»Ò¡ÊÅö»þ25ºÐ¡Ë¤¬AKBÂ´¶È¤ò·è¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤Î·Ð°Þ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥­¥ÐÏÈ¡×¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2013Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¡ÖÌ´¤Î¹ÈÇòÁªÈ´¡×¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿¥á