¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼½êÂ°¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½FW¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¡ØBBC¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥¹¥Ñ¡¼¥º¡É¤Ç½ÐÈÖ¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëB¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬³ÍÆÀ¶¥Áè¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á