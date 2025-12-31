ÁÏ¶È¤«¤é160Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖµÈ½¡(¤è¤Ã¤½¤¦)¡×¡£ ´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÃãÏÒ¤à¤·¡×¤ä¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É ¤È ¡È¿¦¿Í¤Îµ»¡É ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚNIB news every. 2025Ç¯12·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û ¢¡Ð§¥µ¥¤¥º¤Î¤È¤í¤±¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ÖµÈ½¡¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·¡× Ë§½æ¤Ê ¡È¥À¥·¡É ¤Î¹á¤ê¤È¡¢¶ñºà¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤à¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡£ ÈëÅÁ¤Î¤¿¤ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ë¡ÖÆÚ¤Î³Ñ