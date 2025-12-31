ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷5Ëü4368¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡ã°¦ÃÎ¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê°ìÉô2020Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§¤Ï¤Ê¤ß¤º¤­ÄÌ±Ø¡¿