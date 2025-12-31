¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢Èà»á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¡ª¡×¤È½÷À­¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¸µ¤Ë¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¤ª¤â¤à¤í¤ËÀµºÂ¤·Ä¾¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À­¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï