2024Ç¯2·î¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤Ï¤Ê¤·¤Á¤ã¤ª¡ª¡ÁÀ­¤ÈÀ¸¤Î³ØÌä¡Á¡Ù¤Ç¡¢À­´ï¿òÇÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë»Ä¤ëÀ­´ï¤òã«¤ëº×¤ê¤òÃ¸¡¹¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¼Âô²ÂÆá»Ò¤µ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÃËº¬¤ä¡¢ÏÎ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃËº¬¤Ê¤É¼«¤é¤ò¹¥»ö²È¡Ê¤³¤¦¤º¤«¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇºßÌî¤Î´Ñ»¡¼Ô¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸¦µæ¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤Ë°ìÅÙ¤Ï¡ÖÂ­¤òÀö¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¡£¤Ê¤¼ºÆ¤Ó¡¢¤³¤Î