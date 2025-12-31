¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸æ¿ÀäÞ¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©½é·Ø¤ä¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉ¬¤ºÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤¶´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤ÈÆÉ¤ßÊý¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¸æ¿ÀäÞ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ÷Àë¤ä·¼¼¨¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¾­Íè¤Î±¿Àª¤äµÈ¶§¤òÀê¤¦¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤¯¤¸¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¸æ¡×¤ÏÃúÇ«¸ì¡¢¡Ö¿À¡×¤Ï¿À