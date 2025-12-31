下着選びに悩み、いつの間にか「仕方ない」と諦めてしまっていませんか。そんな女性に寄り添い続けるHEAVEN Japanが、2026年春夏コレクションの新作展示とカタログ配布をスタートします。テーマは“Hug Future”。抱きしめられるような安心感と、季節を楽しむワクワク感を詰め込んだラインナップが揃います。自分の体を知り、受け入れ、もっと好きになる。その第一歩を後押ししてくれるコレクション。 Hug Futureが描