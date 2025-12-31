ËÌ³¤Æ»¡¦ÂìÀî·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Çº½Àî»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦·úÀß¶È¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï31Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢ÂìÀî»ÔËÜÄ®1ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹Æâ¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃËÀ­¡Ê51¡Ë¤ÎÏÓ¤äÈ±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤ò°ÊÁ°¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÏÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²ÃËÀ­¤Ï¸ý¹ÐÆâ¤Ë·ì¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤­¤Ê¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»