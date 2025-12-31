¿ûµÁ°Î»á¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£²¶è¡Ë¤Ï£³£°ÆüÍ¼¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¸µÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºßÇ¤Åö»þ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò½ä¤ê¡ÖÁ°Îã¤Ê¤­»þ¤³¤½·èÃÇ¤ò²¼¤¹Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ò½ä¤Ã¤Æ³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÍ¶Ã×¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñºÝÅª¤Ê¿®Íê¤âÍÉ¤é¤°¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«