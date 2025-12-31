¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬2025Ç¯12·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¡ªº£Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤¿¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ö»¨»ï¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤òÊó¹ð¤·