¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ²¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË15:25¡Á15:30¡Ë¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÏÃ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯5Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ² Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ò55Ê¬¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±