²Î¼êÉ¹Àî¤­¤è¤·(48)¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁÇ´é¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£É¹Àî¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ê46¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£É¹Àî¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÉ¹Àî¤È¤Î¡ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ø¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¸µµ¤¡©¡¢KIINA¡¥¤À¤è¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Øº£¤Í¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¿¤Î¡£ºÇ¹â¤Ê¤Î¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡«¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡«¤òÅÅÏÃ±Û¤·