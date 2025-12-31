»³·Á»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¤Î¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©»³·Á»ÔÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥ÞÌÜ·â¾ì½ê ¸½¾ì¤Ï¡¢Â¢²¦±ØÁ°Âè°ì¸ø±à¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½50¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ ÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤Ç¤Ï23Æü¡¢26Æü¡¢27Æü¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¥¯¥ÞÌÜ·â¾ì½ê¡Ê²èÁü¡Ë ¢£12·î22Æü～31Æü¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¾ðÊó¡Ê»³·Á»Ô¡Ë 12·î31Æü¡Ê¿åÍË¡Ë¸áÁ°0»þ40Ê¬º¢Âç»úÊÒÃ«ÃÏÃÏÆâ¤Î