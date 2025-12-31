¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢21Ç¯Åìµþ¤È2ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢23Ç¯¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿ÈÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ÆÌµ