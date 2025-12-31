Áá½Ï¤ÎÅ·ºÍ¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÂçÀ®¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤É½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÀÎ¿ÀÆ¸¡¢º£ËÞ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÀÎ¤âº£¤â¡ÖËÞ¿Í¡×¤Î¿È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°ì»þ´ü¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸Ø¤é¤·¤¤µ­²±¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¹¬¤»¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÞ¿Í¤ÎÆÈ¤êÁ±¤¬¤ê¤Ç¡¢¸µ¿ÀÆ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÎ°è²£ÃÇ·¿¤Î³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¹ñ