º£¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤ÎÊ¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¥á¥­¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥é¥°¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿°æ¤ÏHondaÎë¼¯¤«¤é16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£18Ç¯¤Ë¤Ï64»î¹ç¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï°ðÈøÏÂµ×¡ÊÀ¾Å´¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢°ðÈø¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡¢Ê¿°æÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·