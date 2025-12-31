¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç³Ø¤Î³Ø°Ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤È»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Î¡Ö»àË´Î¨¤Îº¹¡×¤¬¤³¤Î30Ç¯¤Û¤É¤ÇµÞÂ®¤Ë¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬NBER(Á´ÊÆ·ÐºÑ¸¦µæ½ê)¤Î¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï³ØÎòº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨³Êº¹¤Î³ÈÂç¤äÇÀÂ¼Éô¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤³¤Î»àË´Î¨¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Explaining the Widening Divides in US Midlife Mortality: Is There a Smoking