Íî¸ì²È¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤­¤»¤­¤Æ¤¤¡¦¤â¤â¤¿¤í¤¦¡¢ËÜÌ¾¡¦Ìøß·¾°¿´¡á¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¡¦¤¿¤«¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á28Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï1945Ç¯»º¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£66Ç¯¤Ë½ÕÉ÷ÄâÌø¾º¤ËÆþÌç¡£80Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£95Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿·ºî